黃金鐵支車牌又要開標了，對獨特、斜音、好彩頭數字車牌很重視的新購車車友記得6月26日上網標購。（新竹市監理站提供／陳育賢新竹傳真）

黃金鐵支車牌又要開標了，對獨特、斜音、好彩頭數字車牌很重視的新購車車友可以多留意！此次競標期間為6月26日10時至6月28日10時止，車友可自行至監理服務網https://www.mvdis.gov.tw點選「選號標牌」作業。

新竹市監理站指出，此次共計將辦理550cc以下大型重型機車「LBA-9001至LBA-9999」網路第1次號牌標售，以及自用小客貨車流標號牌「BRB-1155、1188、2222、2255、3355」5副、「BRC-1133、1166、2233、2255、3355、3377、3383」7副、普通重型機車流標號牌「NQR-5678、6789…等及NRX-5678、1122…等」55面及微型電動二輪車流標號牌「AC66666」1面等第2次號牌標售。

參加競標條件、競標作業規定、繳交投標金方式、申請牌照及其他相關規定請至監理服務網查閱，以確保投標權益。

其中，自小客車的鐵支車牌2222，過去紀錄曾標出1至5萬不等，而過往最受車主喜愛則是8888（發發發發），平均標售金額也最高，2016年1月曾有與知名德國進口車同英文簡寫的B開頭8888車牌，在當時以6000元起標，總計出價了71次，最後以89萬標出，已超過許多國產車的價錢，相當驚人。

民眾若要參考歷史車牌標售金額，也可在監理服務網的選號標牌》號牌標售》標售紀錄查詢網頁，輸入想知道的車牌數字（前3碼英文以目前已掛牌車牌自行隨機輸入），再輸入後4碼的鐵支數字，就可查詢當時的標售金額。