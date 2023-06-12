前高雄市長陳菊辦公室主任洪智坤日前遭女導演指控性騷擾，昨日又有受害者爆料，稱洪曾以「幫她洗澡」作為借錢的交換條件，洪昨日也透過臉書發文，稱自己會帶著懺悔反省之心直到生命盡頭。對此，民進黨立委高嘉瑜12日表示，不只一人出來指控洪智坤，代表洪過去這些年沒有深刻反省跟檢討，「反省檢討絕對不是嘴巴說說」。

高嘉瑜表示，洪智坤要對個人所作所為付出最大代價，相信受害者的身心非常煎熬和痛苦，才能做出此番指控，當受害者指控後，洪智坤雖說要檢討，但對受害者的傷害已經造成，這是更加無法彌補的。

高嘉瑜認為，反省檢討絕對不是嘴巴說說，對受害者來講，如何協助這群人在各方面得到正義，或是心理上所受的傷能獲補償，這才是最重要的。

民進黨立委范雲認為，不評論個案，但所有被指控的加害者必須誠懇面對錯誤，並和被害者與社會大眾道歉。

她呼籲，請所有被指控的加害者別再說沒有「意圖」，這在相關法制規定上從來不是重點，重點在於被害者感受到未經同意的性別、性方面的騷擾與歧視，才是性騷擾法制的定義，「請所有被指控的人好好補這門課，至少把性騷擾定義看清楚」，若加害者自認沒有意圖，將舉證責任推給受害者，對受害者來說又是再度傷害。