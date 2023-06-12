薛瑞元表示，問題是巴比妥從哪邊買到，很可能是非法途徑。（王揚傑攝）

新北餵藥案延燒！侯友宜批賴清德搞不清楚狀況 陳建仁：請勇於負責 @ChinaTimes

新北市板橋區私立幼兒園餵藥案延燒，綠營批新北市長侯友宜把責任推給中央。行政院長陳建仁今（12）日上午出席活動時，媒體詢問是否認為侯友宜邏輯錯亂？陳建仁說，案件已進入司法程序，尊重司法調查結果，希望盡速釐清孩子是否被餵食藥物。出席同場活動的衛服部長薛瑞元表示，巴比妥是管制藥品，問題是從哪邊買到，很可能是非法途徑。

陳建仁表示，台灣是一個法治的國家，我們需要尊重司法調查的獨立性，這個案件已經進入司法調查的程序，我們尊重司法調查的結果，我們也希望能夠盡速來釐清這些孩子是否有被餵食藥物這樣的情況，此外教育部也一再地提醒新北市政府能夠好好地處理這件事情，衛福部也很快地就設立了家長服務的專線，來提供免費的醫療服務和檢驗。

衛服部提供免費協助就醫檢驗，共26名兒童實際到醫院看診，昨天其中14人驗尿結果為陰性，薛瑞元表示，剩餘12人檢驗結果今天會出來，至於毛髮檢測部分還在協調，因為事情比較複雜。

媒體詢問針對巴比妥是否會更嚴謹規範？薛瑞元說，巴比妥現在已經是管制藥品，本來就在管，現在的問題是從哪邊買到，很可能是來自非法途徑。

媒體追問，未來是否會與教育部溝通教保員不可幫小朋友餵藥？薛瑞元說，教保員幫小朋友餵藥沒什麼不對，重點是他餵什麼東西，這才是問題，飯都可以餵了，奶都可以餵了。