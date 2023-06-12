新北市副市長劉和然今（12日）接受《千秋萬事》主持人王淺秋專訪。（摘自直播）

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜6月8日在政大演說，被批答非所問，甚至被網友剪成影片流傳。對此，新北市副市長劉和然今（12日）表示，無論外界評價如何，壓力是在6月19日台大場，沒有所謂的特訓，都希望市長有好表現，建議侯可以放開，叫他做自己。

劉和然今（12日）接受《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，王詢問關於侯友宜政大演講表現挨批，劉和然回應，自己跟市長相處13年，市長常說他是國家培養的第一個總統參選人，從事務官體系一路上來，表現一定和外界想像不一樣，所以被批評佛心回應。

劉和然表示，侯的背景、成長、養成特殊，他太在意某些事，在議會已經被質詢過，對方強勢他就可以很堅定回應中華民國、反對一國兩制、反對台獨，況且看到國旗、唱國歌是侯心中的血液，從警以來就培養而成。

王淺秋追問是否有特訓一事，劉和然說，無論外界評價如何，壓力是在6月19日台大場，沒有所謂的特訓，都希望市長好表現，讓市長放開，建議「做你自己」，如同市長常在菜市場與攤商互動一般。

劉和然也說，很多人認為侯那天的表現不像他，建議侯可以放開，叫他做自己，讓最真的一面被學生們看到。侯在議會上都可以回答，應對上侯正常發揮就沒有問題。