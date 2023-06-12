花姓男子改裝夾娃娃機台，移除爪子後用磁鐵替代，玩家磁吸機台內的空鐵罐後，若能準確投擲彈入指定的置物盒，就能玩「戳戳樂」抽獎，其「不特定性」遭檢警盯上，遭移送法辦。高雄地院認為花男設計的遊戲規則，已明顯是射倖性、投機性的賭博性質，依違反電子遊戲場業管理條例判他20天，得易科罰金，可上訴。

2022年8月，花男在高雄鳳山區某間夾娃娃店內，擺設一台經過改裝，將天車上的夾具替換成柱狀磁鐵，玩家只要投幣10元，再透過搖桿及按鈕操控天車，利用磁鐵吸取機台內的罐子，讓罐子掉落、彈進指定的置物盒，就可以把玩機台上方的戳戳樂，拿到兌獎券後，可換取機台上方的獎品。如果沒中獎，則能獲得飲料1瓶。

警方當時在店內查獲該機台，發現花男未領有電子遊戲場業營業登記證，依賭博罪、電子遊戲場業管理條例的非法營業罪，將他移送法辦。

花男喊冤，強調機台內的罐子1個才價值50元，該機台「保證取物」也只需要190元，罐子價值遠低於保夾的金額。檢方認為，罐子並非商品，玩家獲取的商品內容，全然取決於戳戳樂的不確定結果。就算投到保夾的金額，也只能保證吸到罐子，玩家能拿到的商品，還是得靠戳戳樂決定，此舉已具射倖性、投機性，觸犯賭博罪，依法將他起訴。

高雄地院簡易庭認為，花男不用正當合法的方式取財，貪圖小利，藉由非法經營電子遊戲場業的方式，與不特定人賭博財物，妨害主管機關對於電子遊戲場業之管理，並助長僥倖心理，有害社會風氣。考量他犯後坦承犯行，態度尚可，也只擺放一台，最後依違反電子遊戲場業管理條例判他20天，得易科罰金，全案仍可上訴。