美國及其盟友近期就大陸議題發表看法時，多半使用「去風險」而非脫鉤，來形容針對大陸的牽制或制裁政策，即使不再劍拔弩張，但專家認為，美國已經實施的貿易管制或削弱技術的行動，很難暫緩或停止。

南華早報報導，美國對大陸先進半導體設下嚴格出口管制措施，未經許可的廠商不得出口技術或產品至大陸，大陸也公告美國記憶體晶片大廠美光未能通過網路安全審查，官方將禁用美光的產品，雙方交鋒更加白熱化。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）研究員Lily McElwee提到，美國正考慮制定多項針對大陸貿易和技術發展的行動，例如投資篩選機制或進一步的出口管制措施，「已經開始的行動很難暫緩或停止。」

美國智庫大西洋理事會（The Atlantic Council）全球大陸中心主管David Shullman則表示，「人們希望美中關係出現新常態，並保持暢通的溝通管道，這有助於雙方應對台灣、技術競爭、人權與大陸議題，避免潛在的危機，不然全球風險會相當大。」