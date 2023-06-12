台積電在日本熊本菊陽町蓋晶圓廠，預計2024年量產，董事長劉德音透露正評估在熊本設第二座廠。外媒則指出，台積電熊本新廠附近車流壅塞，工程師每天上班塞在路上，示警當地交通太糟糕，可能給日本的晶片雄心壯志扯後腿。

根據美國財經媒體報導，每天早上重型機具的運送車輛和台積電的工程師，塞在熊本30號公路上，報導稱台積電熊本廠原本是農地，周邊是沒有號誌的棋盤式道路，過去主要是輕型卡車讓農民運輸設備和農產品，但隨著台積電建廠，許多施工的重型車輛湧入，前往該晶片廠區的通勤時間延長至90分鐘甚至更久。

報導提到，台積電在此建廠帶動菊陽的住宅和工業用地價格大漲了兩、三成之多，因為30號公路壅塞加上公共交通匱乏，使員工不願意住在離台積電園區太遠的地方。

熊本本來就是全日本交通最糟糕地區，台積電則表示，台積電擁有多數股權的晶圓製造子公司JASM已積極與當地政府、鄰近企業共同討論包含交通等議題。

此外，JASM也鼓勵員工利用大眾交通運輸系統通勤，並試辦通勤接駁巴士，協助公司員工從最近的火車站往返JASM廠區。