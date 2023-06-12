蔡英文總統12日出席台北市進出口商業同業公會舉辦「2023全球經貿論壇」。（總統府提供）

全球經濟成長減緩，蔡英文總統今天表示，台灣已及早做好準備，政府推動特別條例，編列預算強化經濟和社會韌性；並積極照顧在疫情中受到衝擊最多的弱勢族群及中小企業，也希望協助產業利用這個機會，朝向智慧化、低碳化，進行升級轉型。

台北市進出口商業同業公會今天舉辦「2023全球經貿論壇」，邀集國內外講者，共同探討亞太經貿、歐美經貿以及ESG永續發展的未來。包括行政院副院長鄭文燦、總統府副祕書長張惇涵、台北市進出口商業同業公會理事長黃教漳等都出席活動。

蔡英文總統12日出席台北市進出口商業同業公會舉辦「2023全球經貿論壇」。（ 王英豪攝）

蔡英文致詞表示，過去3年多的疫情，加上烏俄戰爭、全球通膨及主要央行升息等因素影響，今年全球經濟成長都有減緩的現象。面對這樣的挑戰，台灣也及早做好準備，政府推動特別條例，並且編列預算，強化經濟和社會韌性；積極照顧在疫情中受到衝擊最多的弱勢族群及中小企業，也希望協助產業利用這個機會，朝向智慧化、低碳化，進行升級轉型。

她說，政府也持續拓展對外的經貿合作關係。就在不久前，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署。這是台灣與美國自1979年以來，簽訂最全面性的貿易協定，不僅是台美經貿關係重要的里程碑，也為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定，邁出關鍵的一步。

接下來，台灣和美國將展開勞動、環境、農業以及數位貿易等7項議題談判，都是當今全球最關注的經貿議題，也幾乎涵蓋了「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等貿易協定的相關內容。

她認為，未來，台美雙方可以基於合作共識，逐步擴大協定的內容，為簽署台美自由貿易協定（FTA），奠定更穩定的基礎。

近年來，台灣也積極因應全球供應鏈重組的趨勢。蔡英文列舉政府的作為，除了透過「投資台灣三大方案」，鼓勵台商回臺投資，也推動「新南向政策」，鼓勵台商深化與新南向國家的合作，共同建立能夠分散風險，並且迅速調整產業戰略的高韌性供應鏈。

她說，台灣在半導體產業方面，在全球來說具有關鍵優勢，在資安和智慧財產權的保護方面，也受到全球肯定，被認為是可以信賴的合作夥伴。我們期待在這些基礎之上，和世界上更多民主國家共同合作，一起打造更安全、具有韌性的供應鏈，也為所有民主盟友創造更大的繁榮發展。

除了科技及產業的合作，共同面對環境及氣候變遷挑戰，也已經成全球性議題。蔡英文表示，落實2050淨零轉型是世界的目標，也是台灣的目標。今年初通過的《氣候變遷因應法》，已經納入「2050淨零排放」目標。政府也持續投入關鍵領域的技術研究和創新，引導產業進行綠色轉型。

她指出，政府推動能源、產業、生活和社會四大轉型策略，透過「先大後小」、「以大帶小」模式，減輕中小企業在轉型過程遇到的衝擊。政府也已經規劃預算，協助中小企業進行碳盤查和減碳策略規劃，會透過各種輔導和補助，進一步支持中小企業加入淨零碳排放的行列。

她很高興看到公會也特別成立「ESG專案研究小組」，和政府共同努力，引導產業走向低碳轉型，落實產業的永續發展，也感謝大家的付出。並期待透過各方的分享，台灣在面對全球經貿挑戰上，能夠學習各國的經驗，也持續增進與各國的合作交流。