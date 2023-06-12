日前韓國媒體報導指出，韓職斗山熊隊有意挖角樂天桃猿洋投威達爾回鍋，桃猿球團12日僅透過臉書粉絲團公告，雙方已完成買斷程序，威達爾預計在中職再投1場先發後於16日赴韓職報到。

威達爾去年效力韓職斗山熊隊，11場出賽皆為先發，拿下5勝3敗、自責分率3.60，季後未獲續約，今年改披桃猿戰袍，加入中職後至今出賽11場皆為先發，拿下5勝4敗、自責分率2.69。

在9日傳出斗山熊有意找威達爾回鍋當天，他先發面對中信兄弟繳出7局失2分好投，可惜勝投被隊友搞砸，依照過去他的先發輪值出賽天數，有機會在15日迎來在台灣最終戰。

樂天桃猿球團今天透過臉書粉絲團公告，「樂天桃猿與韓國職棒斗山熊完成外籍投手威達爾（Brandon Waddell )合約買斷程序，由斗山熊簽下威達爾，威達爾預計將為樂天桃猿再擔任一場先發投手後於6月16日至斗山熊報到。」加上上次教練團進行異動，連2次球團重要消息都僅透過社群公告，未發佈任何新聞稿。