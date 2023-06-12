經濟部12日公布今年第1季製造業國內固定資產增購（配合國民所得統計定義不含土地）4,678億元，季減31.5％、年減3.2％。經濟部表示，因終端消費需求減弱，半導體業者縮減或暫緩資本支出，加以去年同季基期較高，但部分業者擴增節能減碳支出，也稍微抵銷部分減幅。

因全球經濟成長力道放緩，終端市場需求不振，產業鏈持續進行庫存去化，抑低出貨動能所致，今年第1季製造業營業收入（含海外生產之收入）7兆4,365億元，季減14.2％，年減11.1％。展望未來，經濟部預期，隨綠能建設持續布署，加上廠商回台投資計畫賡續落實，有助於挹注我國製造業投資動能，惟總體經濟持續受通膨、升息、俄烏戰爭及美中科技戰等變數干擾，加深全球經濟下行風險，恐致企業資本支出趨向審慎。

按固定資產型態分，今年第1季以機械及雜項設備增購占81.3％最多，年減6.9％；其次為房屋及營建工程占18.1％，年增17.8％。從行業別觀察，電子零組件業第1季固定資產增購3,179億元，占製造業之68.0％居各業之冠，年減10.4％，主因消費性電子產品需求持續疲弱，半導體業者投資力道減緩；化學材料業：增購258億元，年增29.3％，主因部分業者擴產及設備汰舊換新計畫持續推進，加以擴增節能減碳與循環經濟相關資本支出。

金屬製品業增購119億元，年減4.9％，主因部分業者上年同期因應營運所需增購廠房及設備，致比較基期偏高，惟部分離岸風電業者廠房建置工程持續進行，抵銷部分減幅；電腦電子產品及光學製品業增購115億元，年減4.7％，主因終端需求走弱，業者縮減資本支出，加以部分業者上年同期進行跨業投資，墊高比較基期。

基本金屬業：增購115億元，年增24.6％，主因鋼鐵大廠環保改善工程及設備更新等相關投資增加，加以部分業者擴建廠房計畫持續進行；石油及煤製品業：增購114億元，年增30.1％，主因國營事業重大建設挹注，加上部分業者持續進行生產製程優化及擴建工程計畫等；機械設備業：增購93億元，年增16.1％，主因因應產業自動化及智慧化需求持續成長，相關業者擴廠布建產能。