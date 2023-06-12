香港經濟日報報導，12日凌晨近4時，有警員巡邏至香港漆咸道南107號附近時，發現比亞迪陳列室的兩塊落地玻璃被人潑紅漆，警員在現場撿獲一個兩公升容量的油漆罐，但陳列室內的比亞迪電動車則未有受到破壞。

凌晨4時05分，比亞迪位於元朗宏業西街20號雄偉工業大廈地下的陳列室，更遭歹徒駕車衝撞鐵門，令陳列室鐵門凹陷變形，歹徒得手後駕車逃逸。

其後於早晨5時至接近7時，比亞迪另一家位於灣仔告士打道200號地鋪的陳列室，以及位於天水圍屏廈路的服務中心，亦被人發現遭到潑紅漆。

另一方面，比亞迪傳出發展新業務，深圳市比亞迪汽車研發有限公司近日已更名為「深圳方程豹汽車銷售有限公司」，註冊資本由人民幣（下同）500萬元增至5千萬元，經營範圍包括新增新能源汽車電附件銷售、汽車零部件及配件製造及電池銷售等，並由比亞迪全資持股。

此外，比亞迪全資子公司比亞迪汽車工業有限公司已成功註冊一個「方程豹」商標，國際分類為運輸工具。微博名為「方程豹汽車」用戶註冊近日亦正式成立。