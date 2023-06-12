大亞及大亞創投第一季出售保瑞及穎崴兩檔股票處分利益8.43億元，投資台汽電及保瑞等公司股票認列金融投資評價利益等業外收益17億元以上挹注，單季EPS飆升至2.65元，創單季新高及歷年史上新高。推升近三個月股價漲幅逾58％，遭證交所列為警示股。

大亞公布自結4月合併營收21.31億元，年減11.45％；稅前純益1.44億元、年成長38.66％；稅後淨利1.25億元，年增幅25.74％；EPS為0.18元，年成長20％，前四月EPS為2.83元，締造史上新高。大亞主管表示，大亞4月再度賣出保瑞及瑞穎股票，加上電力線纜等本業也有獲利，是4月營收下滑、獲利成長的主因。

線纜業計算營收都是依前一個月銅均價計價，4月銅均價8,814美元，較去年同期10,183.13美元，減退13.45％，大亞自結5月合併營收為20.98億元、年減幅12.95％；前五月合併營收105.20億元，年減8.65％。