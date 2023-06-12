全球行動通訊標準組織（3GPP）12日舉行全體會員大會開幕式，包括聯發科（2454）、中華電信（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）、廣達（2382）、和碩（4938）等廠商皆出席。王美花在接受聯訪時表示，3GPP是全球最重要通訊標準制定組織，台灣廠商參與3GPP也有很長一段時間，過往從3G、4G、5G標準都是在這組織裡訂下來的，未來6G或通訊衛星標準也會是在這裡制定，要參加3GPP才可以知道裡面技術發展的趨勢，台灣廠商、例如聯發科，也有參與相關工作主席，對於通訊技術有更多的掌握。

王美花表示，通訊技術是現代社會上不可或缺的技術，一定要大力參與，台灣這幾年在政策推動下，通訊領域發展得很不錯，例如Open-Ran技術發展得比歐美更快，5G供應鏈不管是晶片、關鍵部件、終端或接取端等技術，在台灣都可以找到相關的供應鏈，對於未來通訊要大力支持。

王美花說，6G現在還在早期發展階段，掌握發展趨勢非常重要，除了參加大型組織，也會跟歐美相關機構一起研發6G走向，大廠也都會跟國際同步，特別是台灣經過疫情這幾年，很多國際大廠都了解台灣是非常重要的供應鏈、是非常值得信賴的夥伴，在智慧財產權保護、營業秘密保護都做得很好。她認為，掌握5到6Ｇ技術，確實也可以對未來怎麼樣的建立技術，對專利的防備、侵權糾紛等，也是非常重要且有幫助的。