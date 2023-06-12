南部連日雷陣雨挹注，16日預估還有梅雨襲台，台南市水情雖亮橙燈，農田水利署評估曾文與烏山頭2水庫水量充足，決定嘉南平原2期稻作21日開始供灌。

今年因春雨少、梅雨遲，曾文與烏山頭水庫合計蓄水率至12日上午11時止僅為16.81％，蓄水量9849噸，台南市水情仍維持減量供水。

嘉南平原共有4萬多公頃農田，2期稻作期每年從6月中旬至11月初，實際需用水3.1億噸，過去從未停灌，今年因旱象持久，水庫蓄水低迷，南部2期稻作的供灌一度緊張，成為農民最關心話題

農田水利署往年評估供灌條件，水庫存量一直是最重要因素，今年根據水情，認為曾文與烏山頭水庫水量只要在1億噸上下，嘉南地區2期稻作即可實施供灌，其餘再依枯旱現狀微調。

曾文與烏山頭水庫今年蓄水量雖低，總和仍逼近1億噸，近日在連續雷雨挹注中，水庫蓄水率緩緩回升，這周還有「致災性」梅雨預報，農水署8日公告2期稻作維持供灌。

農水署公告曾文與烏山頭水庫灌區供灌期程，21日先供灌第1組新化分處與第2組佳里、麻豆分處。第3、4、5、6組供灌時間，將視水庫蓄水情形，滾動檢討再公布。