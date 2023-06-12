國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨要副總統賴清德交代司法弄清餵藥案，法界批缺乏民主常識，侯友宜說，每個人都期待案子快速釐清、查清真相，才能讓孩子們家長們安心，新北市該做的醫療與行政協助都全力以赴滿足家長需求，相信賴也希望釐清事實真相，才不會造成恐慌。

對於市府行政調查進度，侯友宜說，市府在第一時間接到家長報案後，教育局跟警方以及社會局在第一時間就啟動行政調查協助，新北市全力配合檢方偵辦釐清真相，在社會局諮商以及教育局啟動行政調查成立委員會，要把事實真相釐清，從頭到尾行政調查沒有停歇過，包括心理諮商、行政協助，期待在檢方的領導下能夠快速把刑事偵查釐清，行政調查也會全力配合。

侯友宜強調，新北市積極在行政與刑事上配合檢方調查，有些部分非行政調查可以處理，尤其藥物來源從何而來，期待檢方盡速釐清讓家長安心，尤其現在全國幼兒園、家長與老師都非常擔心有無此狀況，為讓全國家長安心、讓校園安定下來，希望檢方快速釐清真相。