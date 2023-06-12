新竹縣湖口鄉第2選區縣議員陳德木去年選舉期間涉及買票被判刑3年8個月，法院宣判陳德木當選無效，中選會公告由「落選頭」范振龍遞補，新竹地檢署也對范提出當選無效之訴，范振龍12日在縣議會就職典禮時表示，他尊重司法，訴訟方面交由律師處理，並全力支持縣長楊文科興建新竹縣生命紀念園區計畫。

國民黨籍的范振龍涉及現金買票，新竹地方法院以交付賄賂罪，處有期徒刑2年，緩刑5年。在陳德木涉賄選被判刑及當選無效，並未提出上訴後，中選會5月30日公告由范振龍遞補縣議員。新竹地檢署認范振龍涉有買票之法定事由，並遭判刑，向新竹法院提起當選無效之訴。

范振龍對法院提選無效之訴，若判決確定是否上述問題表示，尊重法院和中選會的決定，此部分全部依法處理，若一審判決當選無效，他還是尊重專業，交給律師來處理。

范振龍說，他當過湖口鄉民代表和副主席，遞補縣議員後，還是要為民服務，做好民眾與縣府的溝通橋樑，讓縣府施政更平和，才不會對不起百姓。

范振龍表態支持縣長楊文科推動興建新竹縣生命紀念園區計畫，指湖口已有長生天園區，縣府在同一個村興建生命園區，有些人為了生意難免會使出各種手段，甚至利用黨籍的不同來攻擊楊文科，使生命園區成為政治議題。

范振龍認為，新竹縣生命紀念園區以前做可能不是很好，縣長楊文科列為五支箭之一，以目前新竹縣的環境，若不做以後可能就會後悔！

范振龍宣誓就職由新竹地方法院庭長蔡孟芳監交人，縣長楊文科和議長張鎮榮肯定范振龍過去在湖口為民服務的貢獻，范也是湖口5位縣議員中，唯一表態支持興建新竹縣生命紀念園區的議員。