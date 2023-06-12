偷溜出棚逛大街的3匹馬被飼主帶回馬棚。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市仁德區文華路二段虎山橋上，昨天上午突然出現3匹馬「逛大街」。管轄的歸仁警分局接獲民眾通報抵達現場交通管控，楊姓飼主已到場安撫馬匹，並將走失的馬匹帶回馬棚。據了解，這3匹馬係利用飼主清理馬棚，沒注意大門沒有關好時，偷溜出棚。

昨天上午8點51分左右，文華路二段虎山橋上，有民眾發現3匹馬在「逛大街」，擔心影響路過人車的安全，立即通報警方前來處理。

警方到場時，楊姓飼主已經抵達現場，並安撫走失馬兒的情緒，還設法帶回馬棚。員警也在現場協助進行交管，並未造成交通事故。

據飼主表示，上午清理馬棚時，忘了關好大門，這3匹馬便利用這個機會偷溜出棚，跑到馬路上。馬棚的工作人員發現後，也立即追趕；不料，卻愈追愈遠，導致馬匹跑到虎山橋上。

警方表示，依據《道路交通管理處罰條例》的規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新台幣300元以上600元以下罰鍰，呼籲相關飼主應善盡管理責任，以避免發生交通事故衍生肇責。

事後，有民眾認為，在大馬路看到馬匹成群逛街，會覺得這個畫面很有趣，很難得看得到，並不會覺得很危險，只要讓馬匹先過就好。不過，也有人雖覺得「很酷」、「好新奇」，但有些危險，因為怕嚇到馬兒會亂跑，只能慢慢跟在後面。