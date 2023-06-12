近期國內各大醫院急診紛紛湧現排隊人潮，除了與新冠疫情升溫、流感季節延長等因素有關，可能還與基層診所、藥局缺藥密不可分。台灣藥品行銷暨管理協會發言人沈采穎指出，就是因為現在基層連安蒙西林（Amoxicillin）這類基礎抗生素都在缺，才會讓病人無法在社區內就醫，必須跑到大醫院搶床位。

食藥署上周公布多款藥品短缺，其中包含新睦樂凍晶注射劑（Basiliximab）、注射型抗生素Ertapenem sodium、口服抗生素Amoxicillin／Clavulanic acid，並公布癌症化療用藥Cisplatin國內僅剩4個月的庫存量。

除上述藥品短缺，沈采穎表示，基層每天都在為胃藥、pseudo、鼻噴劑、吸入劑、止咳藥、消炎藥、類固醇等缺貨問題煩惱。「民眾在基層看病拿不到藥，只好到大醫院求診，因此各醫院急診室被塞爆可能也與缺藥有關。」

沈采穎表示，政府應即刻成立缺藥辦公室跨部會處理缺藥問題。（陳人齊攝）

不過沈采穎痛批，衛福部今年4月宣布成立防缺藥中心，並由衛福部長薛瑞元擔任召集人，號稱要達成跨部會解決缺藥問題的目標，但光是從近期的官方新聞稿即可看出，食藥署、健保署仍是多頭馬車，甚至出現「互相打臉」的情形，讓人啼笑皆非。

他舉例，上周有醫師在臉書上指出Ertapenem sodium這款抗生素因成本考量明年1月1日起將退出台灣，遭健保署駁斥「不知道消息哪來？」，結果當日食藥署在缺藥記者會中明確表示，該藥早在去年5月19日就通報，考慮成本原因將在明年1月1日停止供應，顯然是食藥署打臉健保署。

沈采穎說，從這種態度即可看出衛福部根本沒有心想解決缺藥問題，「只是做表面功夫應付高層」，畢竟藥品屬專業領域，不是每個民眾都能了解，近期基層狂缺的艾敏釋鼻噴劑，食藥署的應對方式更是讓基層無法做事，「根本只是在欺上瞞下」。

其關鍵在於，食藥署所公布的4款替代品，僅有一款符合同成分、同劑量、同劑型之三同規定，唯一符合條件的藥品卻沒健保給付，因此許多藥師抱怨實際操作上根本不可行，只能退單。

沈采穎表示，缺藥問題自去年以來從沒停過，衛福部從今年2月11日緊急召開記者會說要成立防缺藥中心之後，又在2月28日宣布缺藥因應處理方針，接著4月11日宣布成立防缺藥中心、6月1日發布重大輿情與事件處理通報表，根本就是「以會養會」，如今防缺藥中心已淪為大型缺藥通報平台。

有鑑於防缺藥中心毫無作用，沈采穎疾呼，政府應即刻成立缺藥辦公室，唯有找出未來數月可能缺貨的品項提前準備，「藥品是攸關人民性命的重要物資，不能再讓缺藥事件毫無期限的蔓延下去。」