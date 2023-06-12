南韓美女直播主娥英本月初到柬埔寨旅遊，在當地診所就醫不幸死亡，事後被發現屍體包著紅布、棄屍水溝，娥英昨（11日）死訊曝光，正好是她的生日，不過娥英死因成謎，柬埔寨媒體還報導指出，屍體臉部有發現毆打痕跡、嚴重毀損，還有頸部骨折、全身挫傷、燒燙傷等等。

33歲邊娥英（변아영，音譯）是AfreecaTV的直播主，頻道擁15萬粉絲、IG追蹤人數25萬，她本月2日和友人到柬埔寨旅遊，4日就到一對大陸夫妻在金邊經營的診所就醫，該夫妻表示，死者到診所吊點滴、注射血清，卻突然顛顯發作、全身抽搐，最後不幸身亡，他們發現死者斷氣後，把屍體用紅布包起來，載到甘丹省棄屍。

不過柬埔寨媒體《RSC》報導指出，娥英臉部有發現毆打痕跡、嚴重毀損，甚至無法辨識臉部特徵，還有頸部骨折、全身挫傷、燒燙傷等等，懷疑她死因不單純，同時，柬埔寨一名南韓僑民匿名受訪說，娥英並非被殺害才死亡，疑似生前遭暴力毆打，南韓駐柬埔寨大使館為了釐清真相，正在接洽和娥英入境柬埔寨的友人。

娥英家屬現已抵達柬埔寨，雖然娥英屍體尚未解剖，不過柬埔寨警方表示，必須進行屍體解剖，才能釐清詳細死因，一切就等娥英的家屬做最終決定。更悲慟的是，韓媒昨天大肆報導娥英死訊，恰好也是她的生日，許多粉絲和網友都紛紛到娥英IG留言哀悼，希望她能安息、一路好走。且有網友再播出她曾宣布退下直播主身分，更表示「回到韓國後，會在YouTube上傳我真實性的影片」似乎還有神秘影片未公開，對此仍待警方釐清。