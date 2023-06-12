謝淑薇（右）、王欣瑜（左）法網女雙奪冠，世界排名也大幅提升。（美聯社）

法國網球公開賽落幕，職業網球最新一周世界排名也公布，塞爾維亞喬柯維奇（Novak Djokovic）重返世界第1，台灣女將謝淑薇則從上周的286名，狂升257位來到第29。

法網前喬柯維奇世界排名第3，靠著法網冠軍增加了1640分，以7595分要回世界第1寶座，西班牙阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）雖然增加了360，不過總分還是少了喬帥420，從第1退至第2，俄羅斯麥維德夫（Daniil Medvedev）則從第2退至第3，世界第4到第9則沒有變動，依序是本屆法網亞軍挪威好手魯德（Casper Ruud）、希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、丹麥魯恩（Holger Rune）、俄羅斯魯布列夫（Andrey Rublev）、美國弗里茨（Taylor Fritz）及義大利辛納（Jannik Sinner）。

今年4月回歸WTA巡迴賽舞台的台灣女將謝淑薇，在法網賽前世界排名286，靠著法網女雙冠軍進帳2000分，世界排名狂升257來到第29，搭檔王欣瑜也受惠，從上周的105名上升79名，來到女雙世界第26名。

教育部體育署12日上午表示，總統蔡英文在獲知謝淑薇法網女雙奪冠喜訊後，於第一時間請駐法代表處轉頒賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。