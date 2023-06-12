新北板橋私幼餵藥案，衛生福利部設置專線免費協助就醫檢驗，衛福部昨表示，26名兒童實際到醫院看診，其中14人驗尿結果為陰性，12人尚在檢驗中。其中是否與新北8名驗出微量苯巴比妥的幼童重複，對此，新北市衛生局長陳潤秋說，後續會針對14名幼童做確認，目前部北檢驗其中有4位是該幼兒園孩童，其中1位是陰性，與先前採檢的28位幼童不同。

對於有家長疑慮為何現在只能驗尿，現有多少家長想要驗毛髮？陳潤秋指出，就她所知目前國內醫療院並無提供毛髮檢測苯巴比妥，後續教育局會詢問家長有無意願檢驗毛髮，名單會交給檢察官，由檢察體系處理，如有醫療院所可以檢驗的話，經費部分衛生局都會全力協助。

新北市副市長劉和然補充，醫院可以驗毛髮不見得可以驗苯巴比妥，希望大家不要對醫療院所有所誤解，教育局現正統計願採驗毛髮的家長，造冊名單會送給檢察官，檢察官就會安排後續採檢。

檢方昨稱已有17位家長同意驗毛髮，採檢結果何時公布？劉和然說，教育局今天就會啟動一對一詢問，後續時程都由檢方安排進度，會請檢方加速。

另有比對驗出微量苯巴比妥8位孩童的服藥狀況嗎？陳潤秋說，目前苯巴比妥 驗出都微量，原因有很多，其中之一才是跟用藥有關，須待檢方進一步偵查。

媒體詢問，家長擔心同體系幼兒園恐也會發生相同狀況，是否會全面清查？降育局長張明文說，8日、9日已針對該體系所有幼兒園進行稽查，對於全市幼兒園相關藥品管制，已納入教保人員手冊，會列入基礎評鑑與行政稽查，讓家長安心也能讓園所依現有的相關規範執行。

如其他園所家長幼童有疑慮是否也可以檢驗？陳潤秋說，土城醫院、亞東醫院、市立聯合醫院三重院區、部立台北醫院都有提供免費諮詢電話，家長如有疑義可以撥打，社工會根據需求看後續是否需要轉介醫療。