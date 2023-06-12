紐約洋基的電台主播史特林（John Sterling）在近來的基襪大戰第2場被界外球砸中頭部，結果今年84歲的史特林中斷幾秒隨即繼續轉播，獲得球迷稱讚。當時在第9局上半，紅襪騰納（Justin Turner）打出一顆本壘後方界外球，不巧就飛進史特林的轉播區，從播報台反彈打到他的額頭。
「現在是兩好三壞，揮棒打成界外小飛球，打到後面這裡來。」話音剛落，球就打上史特林的腦門，他捂著額頭連喊聲「疼啊」，摘下眼鏡繼續說：「真的打中我了，我沒想到它會飛這麼裡面。」然後史特林如常轉播，騰納敲成內滾結束比賽。
球迷在網路稱讚史特林的專業精神，不忘順便挖苦一下隊上的玻璃大砲史坦頓（Giancarlo Stanton）：「如果史坦頓被那球打到，大概要掛20天傷兵。」「史坦頓光是看到這段影片就會延長40天傷兵。」
史特林賽後解釋，他只喊了幾聲「Ow」這是他平常的習慣，除此之外這球沒有讓他受到傷害，「我從沒想過要提早下班，我不會進傷兵名單。」史特林表示被球打到是一件好事，因為他接獲許多關心的電話和訊息，讓他覺得很溫暖。5月底史特林身體微恙，缺席洋基的好幾場比賽，上個星期才重回播報台。
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