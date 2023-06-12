中國醫藥大學新竹附設醫院成立精準健康暨免疫診斷檢驗中心，院長陳自諒希望以精準醫學檢驗輔助醫療，促進全人健康及免疫平衡，提早揪出癌症與心血管疾病的危險因子，並提高癌症防治率，早期發現早期治療。

檢驗科主任楊晶安指出，中心實驗室提供臨床醫師即時高敏感度的檢驗，例如游離癌DNA、循環癌細胞等，輔以監控病人實體腫瘤狀態，了解是否仍有殘餘微小腫瘤，尋找可能適用的標靶療法或免疫療法藥物，並預測病人可能對化療藥物產生的抗性，透過團隊實現個人化精準醫療。

楊晶安舉一名60歲二期大腸癌病患治療追蹤時，抽血發現雖然傳統癌腫瘤指數已降至參考值內，但偵測到多顆大腸癌釋放至血中的循環性癌細胞，顯示仍存在殘餘微小腫瘤，臨床團隊討論加強治療方案，再追蹤1年後，病患血中循環性癌細胞數量顯著下降，影像學追蹤顯示癌病灶縮小。

楊晶安也提到，一名50歲患者沒有任何症狀，兩年前員工健康檢查時發現心肌肥厚，到心臟科門診追蹤，醫師建議做全外顯子定序檢查，發現有心肌蛋白基因突變，與晚發型肥厚性心肌病變相關，可能提高突發性暈厥或瘁死的風險。因患者家中有心臟方面的病史，建議家人作抽血篩檢，目前病患持續追蹤並進行臨床處置。

檢驗科總技師林建佑表示，精準健康暨免疫診斷檢驗中心檢驗項目包含循環腫瘤細胞免疫監測，全外顯子定序，血液中游離癌基因監測，大腸癌化療藥物毒性基因檢測等。院方設有精準醫學諮詢門診，提供兒童及成人自體發炎疾病及其他複雜性疾病之精準檢驗諮詢，電話03-5580558＃1418