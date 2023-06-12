政壇性騷擾事件連環爆，繼國民黨台北市議員鍾沛君自爆曾被時事評論員朱學恒強吻後，同黨雲林縣議員陳芳盈也指控，某位C姓名嘴也曾對她性騷擾，且對方不但沒道歉，還在政論節目上批評朱的性騷案，讓她氣得怒問「他憑什麼？」

陳芳盈今（12）日在臉書發文表示，鍾沛君揭發朱學恒的性騷擾一事，勾起了她一些不堪的回憶，在掙扎3天後，她還是決定要把經歷說出來。陳芳盈指出，她去年初回雲林選議員時，由於知名度不足而非常辛苦，只要有媒體圈的朋友邀約，她都備感珍惜，因此，當C名嘴約她和他的一群朋友吃飯，接著和C的兩位朋友共四人一起去KTV續攤時，她欣然同意。

陳芳盈接著說，聚會到一半時，C名嘴帶著酒意，忽然當著另外2個人的面問她「我可以和妳打砲嗎？」她當下楞了一下，才意識到C在說什麼。陳芳盈直言，她當時覺得深受冒犯，但又不想得罪對方，只能把話題帶過，結果過了一段時間後，C又再問了一次相同問題，還有一些肢體上的冒犯，事後還聽聞，她不是唯一一個受害者。

陳芳盈提到，她最初選擇忍下這口氣，直到朱學恒性騷案爆發、看到C名嘴上節目痛批朱時，一種憤怒突然打破了猶豫和遲疑，「我直接對著鏡頭大罵『你比朱學恒還噁心！』」陳芳盈表示，她完全理解，鍾沛君看到朱學恒在批評性騷擾時的那種反胃，而C名嘴比朱還更令人反胃，因為朱至少還知道道歉，並退出了直播圈、政論節目，為自己的行為付出代價，但C卻上節目罵朱，「他到底是憑什麼還可以在電視節目、網路直播上，大言不慚的批評性騷擾和朱學恒？」

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