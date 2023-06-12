新北幼兒園餵藥案越演越烈，國民黨團總召曾銘宗今天指出，新北市政府已經於5月15日將該案移送給檢調，到現在快一個月了，事不是故意拖延？國民黨團也發函給法務部，由於該案受社會矚目，應該公布偵辦進度，讓教保從業人員不會受質疑，家長也能安心。

曾銘宗說，對於「疑似」餵藥案，新北市政府已經在5月15日移送新北地檢署，他懷疑檢調故意拖延，此案已經引發教保員恐慌、家長憂慮，檢調應儘速查明藥物來源，不要再拖了，難道是故意讓本案在政治發酵？呼籲秉持司法中立調查，不要介入政治攻防。

國民黨團書記長謝衣鳳也說，國民黨團已經發函給法務部，由於本案是全國矚目事件，且已經有全國幼兒園暨教保人員聯盟總會總會長劉秋芳發表聲明，擔心家長對幼兒園老師心存不信任，法務部應責成新北地檢署公布偵辦進度，讓教保員不受家長質疑，也讓全台家長安心。

對於民進黨立委質疑新北市長侯友宜都推給司法機關，曾銘宗表示，這是完全抹黑，新北市府5月15日就移送新北地檢署，且當天就展開調查，呼籲檢方也趕快進行調查，查明藥物來源屬性趕快公布。

至於新北市議員劉美芳曾經稱4月家長就寫信到市長信箱，打專線陳情，後來改口說記錯時序。謝衣鳳表示，他與劉美芳熟識，作為民意代表確實有可能處理地方事務會記不清楚時序，可能一時口快，回去整理時序後發現當初記錯。