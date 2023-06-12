大陸今年電商「「6.18」」消費節進度已過半，作為疫情三年後的第一次大促，各家電商平台爭低價、搶流量，視作重要的翻身仗，許多商品均價都較往年下降。但現實是作為網購主力軍的女性面對低價也沒有「買買買」的狂熱。各方專家解讀，消費需求尚未完全恢復是今年「「6.18」」銷量成長疲軟的重要原因，同時加上電商企業的降本增效、互聯網紅利消失等因素。

今年「6.18」許多電商商品均價都較往年有所下降。山西證券報告顯示，天貓「6.18」預售付定金階段，除珠寶首飾外，各品類成交均價增長有限或均價下跌，其中面部護膚、男裝、女裝、戶外裝備、家紡等都呈均價下跌、國聯證券報告統計，截至5月31日，家電行業在天貓整體均價較去年降低15％，零食品類均價也比去年同期下降20.61％。

雖然有部分行業和品牌的確在這場「6.18」大促中取得成績。但也有許多商家和行業覺得，今年拼低價效果有限。東興證券報告顯示，5月26日至5月30日預售期間，天貓美妝GMV（網站成交金額）為85.9億元（人民幣，下同），與去年基本持平；淘寶服飾商家趙晗（化名）也說，天貓店鋪的銷量較前幾個月有所上升，但都不過是去年活動期銷量的近半。

根據第一財經引述海豚智庫創始人李成東分析，消費需求尚未完全恢復是電商「6.18」銷量增長疲軟的重要原因，民眾對未來收入的不確定、疫情期間的消費觀影響仍然存在，消費復甦還需要時間是電商者者必須面對的現實背景。

另一方面，電商平台對做大「流量池」的投入似乎也悄悄變小。雖然淘寶方面宣稱今年「6.18」預計實現超600億流量曝光，京東也表示今年買量力道超過以往，但消費者感受到的「6.18」氛圍卻普遍覺得「變淡」，其中一個標誌性的現象是「「6.18晚會」從衛視的舞台消失了，保留著晚會活動的僅剩京東和天貓，且邀請的明星藝人陣容也有所減弱。