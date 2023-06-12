士林分署拍賣im.B主嫌收藏的紅酒。（翻攝畫面）

法務部執行署士林分署12日表示，為了澈底剝奪犯罪所得，16日上午9點半舉行「im Buying紅酒品藏拍賣會」，拍賣im.B詐騙案曾姓主嫌的紅酒144支，之後還有威士忌等名酒，所得將發還給被害人，士林分署表示，民眾可以在14日下午3點到4點半親赴士林分署，實地觀看後再參加拍賣會下標。

士林分署表示，16日上午拍賣會將拍賣im.B曾姓主嫌收藏的紅酒144支，將以24標分別拍賣，拍賣物不定底價只有起標價，由應買人到場喊價競標，只要出價最高且經台北地檢署同意，就有機會把經典紅酒帶回家。

本次查扣變價的紅酒有二款，其中一款為2010年份Chateau Pavie法國帕維堡紅酒39支，每12支起標價約為13萬2000元；另一款為1994、2009-2015及2017等不同年份Opus One美國第一樂章紅酒105支，依年份不同，每6支起標價約6萬餘元、7萬餘元，總共144支預計將拍出約166萬餘元。

士林分署特別提醒，本次「im Buying紅酒品藏拍賣會」從6月16日星期五上午9時開放登記，登記截止時間為上午9時30分，應買人憑身分證開始登記，始得領取號碼牌進場競標，9時30分起正式競價拍賣。

分署表示，拍定人須當場以「現金」或以「信用卡刷卡」或「經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票」等方式支付拍定價金，請有興趣參與競標的民眾注意。