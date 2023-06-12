香港01報導，中國國家能源局6月12日表示，局長章建華5月28日至6月5日應邀率團訪問阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯和卡達，貫徹第一屆中阿、中海峰會成果，加強與相關國家政策對接，推進能源務實合作。

中國家能源局網站12日消息，在阿拉伯聯合大公國期間，章建華會見該國能源與基礎設施部長能源部長馬茲魯伊（Suhail Mohamed Al-Mazrouei）、阿布達比能源局長馬拉爾、阿拉伯聯合大公國核能公司總裁哈馬迪，就中阿在油氣、光伏、氫能、核能等領域合作深入交換意見。

報導稱，章建華訪卡達期間拜會卡達副埃米爾阿卜杜拉·哈馬德，雙方高度評價中卡能源合作取得的豐碩成果，表示將在兩國領導人的戰略引領下，持續加深務實合作，實現互利共贏。

他還會見卡達能源部長兼卡達能源（Qatar Energy）總裁卡比（Saad Sherida al-Kaabi），同意共同支持雙方企業加深天然氣貿易與上游合作。

章建華訪沙烏地阿拉伯期間，會見能沙國能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）並共同主持召開中沙能源合作會議，同意加強雙方能源領域機制對話，並就推進油氣、氫能、民用核能等領域務實合作達成一連串共識。

報導稱，他還會見沙烏地阿美公司（Saudi Aramco）執行長納瑟（Amin Nasser）、沙烏地公共投資基金副總裁哈米德、沙烏地國際電力及水務公司董事長阿布納揚，就進一步提升油氣、可再生能源、氫能等領域務實合作開展交流。

訪問期間，章建華還分別主持召開在阿、在沙中資企業座談會，了解企業當地業務發展與重點合作項目情況，並實地調研中資企業與相關國家油氣、新能源等領域重點合作項目。

報導稱，中國與阿拉伯國家在11日、中阿合作論壇第10屆企業家大會首日簽署30項總額375億里亞爾（SAR）的投資協議，涉及科技、可再生能源、農業、不動產、礦產、物流、旅遊和衛生領域。