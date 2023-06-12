蔡英文總統今天表示，政府持續推動身心障礙者的福利照顧，《特殊教育法》5月已完成修法，未來，不只照顧特教生的預算增加，也更能夠保障特教生的權益。我們的目標是要把身障朋友照顧好，減輕照顧者的負擔。政府會繼續努力，也希望社會大眾一起來支持身障朋友克服障礙，實現更多的理想。

總統府提供

蔡英文總統今天接見「第30屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎」得獎人，對愛心媽媽們的辛勞與堅韌勇氣表達敬意。她表示，今年「十大傑出愛心媽媽慈暉獎」的主題是「穿越多重宇宙的媽媽」，各位媽媽為了照顧身心障礙的孩子，都是「為母則強」，身兼復健師、營養師及心靈陪伴者等「多重角色」。

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她說，大家投注所有心力，穿梭在不同的宇宙間，跟孩子一起成長，「真的很不容易，也很辛苦」。10位傑出愛心媽媽的故事都充滿溫馨和感動，為社會帶來許多正能量，對於大家面對困難所展現出來的堅韌勇氣，她感到很佩服。

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蔡英文說明，像是蕭麗華女士跟先生，過去20多年來，努力照顧唐氏症兒子—煒崴，也協助他培養一技之長。現在，煒崴不僅取得街頭藝人證照和獨輪車教練證，也是全臺唯一擁有挽臉證照的唐氏症少年，真的很不簡單。

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今天現場還有長期照顧罕病、多重障礙以及亞斯伯格症孩子的媽媽和家人。其中好幾位不只照顧自己的孩子，也樂於助人。她以黃李美慧為例，把無助轉化成助人的動力，擔任屏東縣啟智協進會理事長，凝聚許多家長和社會各界的力量，來執行各項計畫，讓身心障礙家庭可以互相支持，至今已經幫助289個家庭。

蔡英文指出，過去幾年來，政府也努力推動身心障礙者的福利照顧。大家都很關心的身心障礙者長照，目前我們已經建置908個社區式照顧服務據點，希望能讓身障朋友可以就近獲得服務。

同時，她說，政府也推動計畫協助身心障礙機構，改善工作人員的薪資以及提升服務的品質。就在上個月，《特殊教育法》已經完成修法，未來，不只照顧特教生的預算增加，也更能夠保障特教生的權益。

她強調，我們的目標是要把身障朋友照顧好，減輕照顧者的負擔。政府會繼續努力，也希望社會大眾一起來支持身障朋友克服障礙，實現更多的理想。最後，她再次恭喜各位得獎人，「各位媽媽、家人真的都很棒！」