鄭文燦致詞時說，我國去年貿易總額超過了9,000億美金，相信很快會到達1兆美金，外匯存底也已經到達5,571億元，我國的貿易商貢獻很大。台灣從站上大航海時代的舞台開始就是做貿易，從很早的鹿皮、樟腦，到後來茶葉、糖，在台灣的歷史上非常重要。

鄭文燦說，其中台北市進出口商業同業公會是第一個商業會於1947年成立，走過了75年。從1955年到1989年按照貿易法是有勞軍捐，當年的勞軍捐萬分之3，以2000年政黨輪替那一年做的統計，總共課了當年新台幣969億元，如果換算成現在的數字，可能更大，當時包含像軍人自由社、黎明文化出版公司、婦聯會等都在其中。

鄭文燦說，至於去年的貿易額也有一些特色，去年的我國對對陸港澳的出口是1,859.75億美元，大概依存度降到38.8％，這是20年來最低，正逐步下降；但對美國的出口從這個比重10.5％提高到15.7％大幅的成長，當然貿易順差就變多，美國貿易順差去年是到達294億美元，當然目前這個出口有點衰退，是因為減單效應，全球經濟放緩所以出口稍微有點下滑，不過到第三季、第四季，訂單又可以看得到那個景氣。

鄭文燦說，目前大部分都預估設備投資在擴大台灣的投資還是在進行中，事實上以投資台灣三大方案來講，總統蔡英文從這個2016年開始陸續推動，近四年推動的效益很大，目前已經超過2兆台幣的投資金額，這個動能會帶動台灣下一波的成長。

鄭文燦也說，我們今年在這個數位轉型做了很多努力，包括外貿協會、進出口公會，做線上交易、線上商展；經濟部更編列約300億元左右的數位轉型跟疫後振興的預算，目標是希望能夠在疫後的轉型跟振興的貸款要貸出去超過8,000億元台幣，盼能夠在疫後能夠增加經濟成長的動能。

最後，鄭文燦也說，希望未來數位轉型也是貿易商努力的趨勢，更重要的希望累積我國對外的貿易經驗，結合亞太跟全球的布局，這也是今天研討會一個非常重要的目標，希望進出口公會帶領台灣的經濟，往前走、往前衝，讓台灣經濟的韌性提高，讓台灣全球的布局能夠更穩健，也能夠讓台灣被世界看到。當然未來也很希望，出口多元化，這也是很重要的方向 ，希望透過進出口公會開拓更多的全球市場，希望朝向為台灣打下邁向1兆美元貿易的目標來前進。