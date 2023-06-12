Wind數據統計顯示，剔除新上市公司，本周共有77家公司限售股解禁，解禁數量611.19億股，以最新收盤價計算，解禁市值3,874.83億元。
郵儲銀行一家解禁市值就超過約3,077.22元，但此次郵儲銀行解禁股東僅中國郵政集團有限公司一家，因此減持機率並不大。
只是，近期陸股大股東拋售情形越來越頻繁，據統計，5月以來已有350多家陸股公司披露大股東、董監事和高層的減持計畫，年增16％。且其中超30家公司單一股東擬減持逾5％股份。
據統計，大陸A股本周約有77家公司限售股解禁，包括解禁市值逾人民幣（下同）3,000億的郵儲銀行，總計規模逾3,800億人幣的陸股將解禁，由於近期陸股頻繁有大股東解禁後拋售的情形，市場關注陸股走勢。
Wind數據統計顯示，剔除新上市公司，本周共有77家公司限售股解禁，解禁數量611.19億股，以最新收盤價計算，解禁市值3,874.83億元。
郵儲銀行一家解禁市值就超過約3,077.22元，但此次郵儲銀行解禁股東僅中國郵政集團有限公司一家，因此減持機率並不大。
只是，近期陸股大股東拋售情形越來越頻繁，據統計，5月以來已有350多家陸股公司披露大股東、董監事和高層的減持計畫，年增16％。且其中超30家公司單一股東擬減持逾5％股份。
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