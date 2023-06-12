連日雨勢，中南部水庫持續進帳，仁義潭 、蘭潭水庫至今天上午7點統計，合計有效蓄水量為1222.8萬，約35.94％，較上月同期19.83％，約增加16％，預計6月底前嘉義地區供水無虞，由於水位仍未恢復到穩定安全值，目前嘉義地區減壓供水「黃燈」不變。

自來水公司第5區管理處表示，昨11日水庫進水量約75.42萬噸，水庫平均出水量約7.5萬噸，昨天的雨勢為仁義潭、蘭潭2座水庫帶來約當10日每日出水量，台水5區處副處長蔡博淵說，目前雲林系統每天持續支援嘉義10萬噸，支援南彰化3.5萬噸，另曾文、烏山頭系統北幹渠也穩定供水給嘉義，嘉義地區水情還算穩定。

蔡博淵說，雖蘭潭、仁義潭水庫皆有回升，且本周可望再有進帳，但目前蘭潭蓄水量36.1％，仁義潭35.8％，與正常供水蓄水量還有一段距離，再加上嘉南平原2期稻作供灌，勢必會影響曾文、烏山頭系統的供水，何時轉換燈號？包括水利署等各單位都保守看待。

至於山區系統部分，昨日雨勢也為阿里山系統帶來豐沛水量，原水蓄水池已達滿水位，樂野系統目前供水亦已穩定。