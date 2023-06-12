一隻約2歲的雄性臺灣黑熊力鹿克，5月因左前肢2指誤觸套索遭截肢，經野灣野生動物保育協會照養1個多月恢復良好，花蓮林管處選在合適山區將其野放。（花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

一隻約2歲的雄性臺灣黑熊力鹿克，5月因左前肢2指誤觸套索遭截肢，經野灣野生動物保育協會照養1個多月恢復良好，花蓮林管處選在合適山區將其野放。（花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

林務局花蓮林管處5月初經卓溪鄉清水部落族人通報，在鄉內一處私有苦茶園救援一隻約2歲、受困套索的雄性台灣黑熊，其左前肢2指雖遭手術切除，但經照養1個多月恢復良好，評估健康狀況無虞，今在當地部落簡單祈福並取布農族語黑熊跟力量之意，命名為Lizuk Dumaz（力鹿克）後，將其野放在適當地點，未來將以衛星訊號追蹤該熊的活動軌跡及範圍。

力鹿克5月初進入卓溪鄉一處海拔僅約337公尺的私有苦茶園時，左前掌不慎遭套索套住，茶園主人聽聞其疼痛難耐的低吼聲查看發現，第一時間通報並協助救援，不過其左前肢外側第4指及第5指嚴重壞死，經手術截除後，由東部野生動物救傷中心「野灣野生動物保育協會」照養。

力鹿克經照養逾1個月後，身體狀況恢復良好，能靈活攀爬、移動，因此林管處團隊決定在最短時間內將其野放，除多次到野放潛在地點勘查評估，更到周邊的卓溪村、卓清村與古風村辦理說明會，蒐集部落居民對於野放的意見及說明野放後的後續配套措施。

多數部落族人雖贊成黑熊野放回山林，卻擔心會造成部落日後的安危，林管處強調，野放黑熊前，除會替牠掛上耳標，以利野放後的個體辨識，也會在身上配戴衛星發報器，方便後續追蹤移動軌跡與範圍，同時還會在部落周邊設置電子圍籬，野放地點周邊則安裝紅外線自動相機監測，如黑熊靠近設定範圍或部落周邊，將動員驅離避免人熊衝突。

花蓮林管處團隊今天清晨將力鹿克運抵野放地點後，先由清水部落頭目何成忠進行簡單的祈福儀式，接著在打開運輸籠閘門，力鹿克見到門打開時，先警戒性的探頭觀看四周環境，緩慢得步出籠子，接著聽到森林護管員以動物驅離槍及氣鳴喇叭等聲響刺激，隨即跑進森林深處。