美國人氣漢堡品牌「In-N-Out」睽違五年再度登台，此次與大直義大利餐廳Osteria by Angie合作，將在明（13日）快閃4小時，同時開賣3款限定漢堡，數量有限。

「In-N-Out」創立於1948年，目前在美國有超過300家門市，因為餡料豐富且價格親民，被不少遊客稱讚是美國西岸必吃漢堡店。據悉，In-N-Out 2014年、2016都曾來台快閃，明天是第三次，將在台北大直義式餐廳「Osteria by Angie」限時開賣3款漢堡，包含「多寶多堡漢堡」、「愛樂魔風味漢堡」、「普樂騰風味漢堡」，販售時間自早上11點至下午3點，限量供應。

台北大直義式餐廳「Osteria by Angie」也在臉書粉專發文，In-N-Out Burger將在周二包場整天，「並提供早午餐給大家，喜歡漢堡的人記得早點來卡位！In-N-Out快閃活動無任何訂位服務，11：00到15：00限時限量。」