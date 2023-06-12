新北板橋私幼餵藥案持續延燒，民進黨立法院黨團12日舉行記者會，呼籲侯友宜市府雖然過黃金時間，仍要扛起責任，儘速啟動行政調查，而非複製「恩恩案」程序，畢竟家長要的是真相、善後處理，也盼新北市府別再濫用行政資源，將國中小「候用」校長作為「侯用」校長協助圍事。

民進黨立委蘇巧慧表示，侯友宜昨晚赴家長說明會，進場時被層層保護，據新北市議員林秉宥就幼兒園專案群組中獲知的訊息，分工中特別安排8人組成人牆，一查之下才發現，這群人竟是新北市「候用」校長，但校長禮應保護孩童，卻成為「侯用」校長，顯見市府濫權，近期又將風向導致藥品管制，使藥師、醫師及獸醫師彼此猜忌。

民進黨立委羅致政認為，市府屢強調本案進入司法調查，但這不應成為行政怠惰的遮羞布，新北地檢也講明，行政機關應本於權責調查，而市府第一時間表示，已啟動重大兒虐案件司法早期介入機制，社會局主動呈報地檢署啟動調查，這是司法調查沒錯，但行政調查卻沒啟動。

羅致政表示，據幼兒教育及照顧法第30條，直轄市應成立常設認定委員會，此隸屬於教育局，負責追查案件有無違反相關法律，並在事件需於2天內移入委員會，但相關問題市府都沒說清楚；此外，據教保相關人員違法事件調查處理辦法第15條，應訪談當事人等，卻未看到市府相關作為，但任何拖延都對家長不公。

民進黨立委張宏陸則羅列4大侯市府卸責SOP，稱市府5月15日知道此事，但幼兒園即將無預警歇業，為何拖到6月8日才裁罰？後續也未赴議會專案報告，還波及其他族群，導致藥師公會憤慨、獸醫師捲入風暴，還有事推中央。