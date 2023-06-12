美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）日前接受專訪，坦言不論是新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲或副總統賴清德，她都非常喜歡，並稱美國不會因為台灣的領導階層變動而改變態度，不過國民黨新北市議員葉元之認為，此事完全坐實美國真的不喜歡賴清德，否則不會對三黨都如此友善。

國民黨立委王鴻薇昨（11）日在政論節目《TVBS戰情室》表示，孫曉雅稱三黨參選人都喜歡，不過她身為外交人員，發言一定會得體，不可能在這時坐實美國會介入台灣選舉，但4年前美國卻用一個謊稱是間諜的王立強干擾總統大選，且當時台灣雖然抓了向心夫婦，但最後卻是以洗錢來起訴，完全與國安法無關。

「當時國民黨陣營真的是有苦難言！」王鴻薇解釋，當初的消息來自國外政府、媒體，過了許久才證實王立強只是騙子，但台灣的選舉已經選完了，完全是境外勢力影響台灣總統大選的實例。

葉元之也指出，美國4年前是怎麼修理韓國瑜的，但如今卻好像很中立，對3位參選人都保持等距，其實剛好就坐實了美國不喜歡賴清德，對於賴過去的主張有所懷疑，因此不像4年前一樣單壓總統蔡英文，「因為蔡英文唯美國馬首是瞻，美國講什麼，即便是犧牲台灣利益，蔡英文都會去做，可是美國就沒有這樣對賴清德」。