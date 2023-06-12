路透社報導，沙烏地與中國分別為世界最大石油出口國與世界最大能源消費國，雙方關係是以石油為基礎。但在政治關係升溫下，利雅德與北京當局關於安全和敏感技術的合作也逐漸深化，引起美國擔憂。

阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）在一場阿拉伯與中國商業會議中被問到外界對中沙雙邊關係提升的批評時說：「我根本不理會這些，因為身為商人，現在機會來了當然要把握。」

「我們無須做任何『要不與我們一起、不然就去找別人』這類選擇。」

在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）幾天前才訪問沙國後，中國企業人士和投資人就湧向利雅德參加這場商業會議。

沙國國營事業沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）3月宣布兩筆重大生意，提高在中國數十億美元的投資並鞏固沙烏地阿美石油作為中國最大原油供應商的地位。

是自中國國家主席習近平去年12月訪沙以來，兩國間規模最大的一筆生意。當時習近平還在訪問期間呼籲以人民幣結算石油貿易，此舉將削弱美元主導地位。

阿卜杜拉齊茲說：「中國的石油需求仍在成長，因此我們當然必須把握住這塊需求，要與中國合作而非競爭。」 （譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1120612