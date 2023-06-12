有民眾認為，很像回到小時候，都在河邊搭草寮，或是小時候的糞坑那樣，肥水不落外人田嘛，沒什麼。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

5、60年代民眾上廁所都會到「糞坑」方便，隨著時代演變才有現今馬桶使用，但彰化縣二水鄉滑步車練習場旁的水溝上，出現一座用四片鐵皮搭設的臨時「糞坑」，引發民眾側目，有民眾認為早期鄉下大家都這樣，不覺得奇怪，但也有民眾覺得很落後，都2023年了還有這種廁所。

彰化縣二水鄉滑步車練習場2021年啟用，由公所向中央爭取經費，斥資400萬元打造南彰化第一個親子滑步車競技場，地點在二水鄉裕民橋下空間，每到假日都吸引北中南熱愛滑步車的小朋友朝聖。

彰化縣二水鄉滑步車練習場2021年啟用，由公所向中央爭取經費，斥資400萬元打造南彰化第一個親子滑步車競技場。（本報資料照片）

不過由於該練習場附近沒有廁所，距離最近的社區活動中心也要800公尺，因此時常有大小朋友在旁邊溝渠「就地解放」，當地熱心居民乾脆搭起鐵皮，自製一個簡易的廁所供民眾使用，但有民眾認為這樣既危險又不衛生，po到網路引起民眾熱議。

有民眾表示，這樣根本比有些落後國家還要落後，這麼基礎的建設竟然都沒有，與一旁精美的公園形成強烈對比；但也有民眾認為，很像回到小時候，都在河邊搭草寮，或是小時候的糞坑那樣，肥水不落外人田嘛，沒什麼。

當地居民則是見怪不怪，六日許多外地的遊客到這邊玩，認為鄉下地方就是這樣，隨便草叢就可以廁所，當地居民自發蓋一個簡便廁所，旁邊就寫限定男生，當然還是希望能夠改善，看能不能蓋一個真正的廁所，除了衛生之外也更安全。

彰化縣環保局表示，基本上在水渠道投入糞便、屎尿等家庭排泄物，沒有交給清潔隊妥善處理，就屬違反廢棄物清理法，可處罰新台幣1200元至6000元，依情節來做處置；至於在渠道上搭設臨時廁所，則必須交由渠道主管單位來做處置。