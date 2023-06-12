每個人看待感情的方式都不相同，有人把愛情當成調味生活的一部分，有的人則把重心全放在戀愛中，因此容易被感情牽制，《小鐵星座》運勢專欄指出，雙魚座、雙子座、射手座、牡羊座、巨蟹座時常被感情牽制，影響到正事。

▍雙魚座

雙魚座思緒敏感容易情緒化，在戀愛中最容易被感情所操控，只要任何風吹草動都能迅速感受到，也會將問題無限放大，出現時而大喜時而大悲的情況。由於雙魚非常感性，注意力幾乎都集中在感情上，導致時常被感情牽制，難免出現誤事的情況。

▍雙子座

吊兒郎當的雙子座，不管對人對事總是三心二意。在愛情方面，雙子座的不專情早已是家喻戶曉，缺乏耐心的雙子座，經常會被自己的情緒牽制，就算明知道要調整狀態，但就是無法集中精力，所以雙子座的情商還有很大的進步空間。

▍射手座

粗心大意的射手座，如同單一細胞般容易出現顧此失彼的情況，尤其在戀愛時，若有正經事要辦，射手座就會以敷衍的態度完成。因為他們一心只想快速奔向對方身邊，無法專心在工作上。

▍牡羊座

個性大而化之的牡羊座，天生就是少一根筋。陷入戀愛的他們，非常享受甜蜜的幸福滋味，容易把其他事情推到一邊，建議牡羊雖然享受人生重要，但也不能過分沉迷戀情而不務正業，需適時分配時間處理正經事。

▍巨蟹座

缺乏自信的巨蟹座，一旦戀愛，便會全心全意都傾注在維持感情上。巨蟹座有著脆弱的玻璃心，同時也多愁善感。由於注意力都在感情上，難免會被情緒所牽制而影響到正經的事務。在經營愛情的同時，也要適當地為自己留點後路，否則最後兩邊都無法兼顧。