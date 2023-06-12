桃園3名男子日前組成賣淫組織，分別負責招攬生意、看顧小姐和駕車接送，為女子刊登廣告稱「林口長庚最後二天最強技術深海毒龍，賴：XXXXX，加我請截圖」，遭警方鎖定後，員警假扮成顧客上門，一舉逮捕3男1女，法官判其中1男使女子與他人性交而容留以營利罪，判刑3月、緩刑2年。

3名男子共同組成應召集團，潘姓男子在「捷克論壇」刊登廣告稱「林口長庚最後二天最強技術深海毒龍，賴：XXXXX，加我請截圖」，招攬男客人，客人會用LINE帳號與暱稱「$Angel$正常營業中」的人聯繫，討論交易代價及預約時間、地點，另名男子負責看顧小姐安危之工作，另名則負責駕車接送。

一名蘇姓女子在工作室內賣淫，見到客人就說提供全套、半套性交易，分別是每40分鐘2500元，60分鐘3000元，分別需上繳1千、2千元，桃園龜山分局員警前年1月假意與蘇女進行性交易，到現場後即表明身分，後來3名男子經通知到現場關心蘇女安危，遭一併逮捕，當場查扣潤滑油、現金9900元。

其中一名男子被法官依共同犯意圖使女子與他人為性交行為而容留以營利罪，處有期徒刑3月、緩刑2年，並應於判決確定之日起一年內，向公庫支付新臺幣4萬元。