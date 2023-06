夏日到來讓人嚮往奔向陽光明媚的海灘感受暢涼,提及水上活動不免讓人想到準備泳衣,ASPORT精選出三款在好萊塢名人Hailey bieber、Kaia Gerber、Emily Ratajkowski等社群中出鏡率極高的泳衣品牌,希冀能帶來除了瑜珈、健身、休閒活動裝束以外的全新選擇。

bond-eye

好萊塢超模 Hailey Bieber 演繹 bond-eye 連身泳裝。(摘自haileybieber IG)

來自澳洲雪梨的泳衣品牌bond-eye以大膽剪裁、活潑用色充分展現南半球的熱情奔放,其時尚的泳衣設計深受好萊塢超模Hailey Bieber、Kaia Gerber喜愛。該品牌泳衣以特殊的管狀褶皺布料製成,布料彈性極佳,能貼合各種身型、尺寸的女性身軀,完美包覆於動靜之間,不僅真正實現「free size」的初衷,更避免了多尺寸服飾經常面臨的庫存浪費問題。

TROPIC OF C

由前維密天使Candice Swanepoel所創立的泳衣品牌TROPIC OF C,如其名「南、北回歸線(Tropic of Capricorn / Cancer),泳衣的剪裁及設計全然展現了回歸線內的熱情和野性魅力。TROPIC OF C以大自然為靈感謬思,從布料挑選到最後製成泳衣的過程皆以友善環境為出發點,採用高品質布料拉長泳衣生命週期;設計上亦不盲目追隨時尚趨勢,而是以經典、不退流行的版型為基礎,實踐品牌崇尚環保的核心價值。

ÉTERNE

前維密天使Miranda Kerr演繹ÉTERNE連身裙。(摘自mirandakerr IG)

來自洛杉磯的品牌ÉTERNE以極簡、高質感的設計廣為人知,在近來被推上時尚浪尖的「Quiet Luxury 低調奢華」中走出屬於自己的風格,並獲得許多好萊塢名人,如:名模Emily Ratajkowski、Miranda Kerr等人的青睞。正如ÉTERNE在古詩中代表「永恆」之意,其設計以簡約的經典版型及中性色調為主,打造不退流行的雋永服款。