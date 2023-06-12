高雄市12日下起豪大雨，整座城市遭雨彈狂炸，各地也陸續傳出淹水、路樹倒塌等災情，位在鳳山區的鳳西羽球館更出現瀑布般的漏水問題，高市議員林智鴻質疑，工程品質嚴重瑕疵，也請高市府運發局即刻全面檢修。運發局指出，初步清查發現是屋頂排水系統堵塞所致。

高雄12日下起滂沱大雨，林智鴻收到鳳西羽球館球友傳來的影像，大量如瀑布般的漏水沿著牆壁留下，導致整個羽球場大面積積水，球友被迫停止打球。另外，剛剛開幕運營的鹽埕運動中心羽球場，也發生屋頂局部滴水狀況。

林智鴻指出，他收到鳳山鳳西羽球館球友傳來漏水影像，希望球友們注意安全，他也請運發局即刻全面檢修，確保球友權益。另外，他也質疑，一棟這麼大型的場館建築，會有如此瀑布般的漏水，代表工程品質出了嚴重的瑕疵，市府應該啟動調查，為何會有這樣的工程品質？

對此，運發局長侯尊堯回應，經過初步勘查，鳳西羽球館屋頂的排水管有異物阻塞，排水系統無法順暢排水，導致雨水倒灌，才會有大面積漏水的狀況發生，相關人員將異物清除後，目前已經沒有漏水的情況。至於鹽埕運動中心局部滴水，可能是建築物老舊所致，後續將會執行全面體檢及修復作業。