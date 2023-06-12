苗栗縣長鍾東錦12日起到17日，率領苗栗縣政府團隊考察日本6縣、11個單位，期盼透過考察及交流方式，瞭解「再生能源」、「儲能防災」、「長期照護」、「友善環境」等施政議題，他盼將寶貴經驗帶回苗栗，作為施政規畫參考，實現「淨零碳排，永續苗栗」，創造就業機會與提昇縣民生活與健康。

苗栗縣府指出，縣長鍾東錦此次率領工商發展處、消防局、環境保護局、衛生局、農業處、社會處、行政處、工商投資策進會等單位業務主管及施政團隊，規畫參訪東京都、神奈川縣、靜岡縣、千葉縣、埼玉縣、福島縣等地區。

參訪共分為4大主題，「再生能源」將與福島再生能源研究所、山倉水庫浮動式太陽能發電廠及普登科技股份有限公司交流氫能源及太陽能源運用經驗；「儲能防災」將拜會東京都廳及福島縣廳，以行政部門角度交流公務門儲能防災經驗。

「長期照護」則至埼玉縣拜訪元氣集團及親光療養院，實際考察日本長照環境；「友善環境」則涵蓋智慧城市及產業轉型等多元面向，包含豐洲市場遷建及經營管理交流、東京火車站歷史建築活化、橫濱市Smart city智慧城市願景以及富士鱒魚養殖場經驗交流，6天行程相當緊湊且充實，縣府將用行動實現創新施政行動。

苗栗縣府表示，考察團將在6月17日歸國，同時也將在6月20日辦理「日本再生能源及產業發展考察記者會」，由鍾縣長及施政團隊透過記者會，向苗栗縣民報告考察心得以及未來施政方針，以面對面的方式向縣民展現施政團隊執行力及進步的決心。