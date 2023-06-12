苗栗縣副縣長鄧桂菊12日在縣府國際會議廳，頒獎表揚文狀元選拔競賽5、6、7、8年級組榮獲狀元、榜眼、探花、進士、秀才的104位學子，她說，縣府將會持續推動閱讀，培養閱讀風氣，提升學子們的競爭力。

縣府從2013年起辦理全國獨創的文狀元選拔競賽，以擴展學子閱讀視野，提升寫作能力，受到熱烈迴響，深受家長認同、肯定，迄今已邁入第11年。

今年文狀元選拔，評選出5、6、7、8年級各組狀元1位、榜眼2位、探花3位、進士5位、秀才15位，共計104位優勝學子，今天在縣府國際會廳接受表揚。

其中，各組共計4位狀元各頒發獎金5000元，榜眼8位，各頒發4000元，探花12人各3000元，進士20人各2000元，秀才60人各1000元，得獎者也獲頒獎狀；另為肯定教師對文狀元競賽的指導與努力，核予狀元獎指導教師記功1次，榜眼與探花獎指導教師嘉獎2次，進士和秀才獎指導教師嘉獎1次，所有參賽者均可獲優勝作品專輯1本。

今天的頒獎儀式，邀請建功國小開場表演精彩的舞蹈，4位榮獲狀元的學生並分別上台發表作品，接著由副縣長鄧桂菊、縣府教育處長葉芯慧、大湖鄉長黃惠琴、校長等人頒獎表揚獲獎的104位學子。

副縣長鄧桂菊表示，苗栗縣在文狀元風氣的淬鍊下，不僅選拔出許多傑出的小作家和優秀作品，更展現了苗栗縣推廣閱讀的成果，由於縣府落實推動閱讀寫作，在今年3月國家圖書館發布的「台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」中，苗栗縣榮獲整體閱讀力表現績優城市縣市人口達40萬人組第2名，更在今年奪得民眾每人網站資源使用次數排名第1 名，且榮獲國家圖書館政府出版品送存率百分之百獎勵單位的佳績，顯示苗縣努力播下的閱讀種子已在持續開花結果。

各組狀元、榜眼、探花、進士及秀才名單如下：5年級組：狀元獎：僑成凃恩榳；榜眼獎：大同陳昱安、建國鍾昊澐；探花獎：大同林芊妤、后庄黃品卉、南河黃蓉；進士獎：大湖傅宇彤、建國李靚瑩、啟文邱渝軒、照南劉育嘉、興隆張雨晴；秀才獎：大同范僑恩、文華林禹沛、永貞賴芊惠、 后庄張呈語、建功傅宥凱、建國彭品瑜、苑裡張云曦、通霄楊承羲、照南楊永捷、僑育謝依芸、僑樂彭雅靜、錦水羅品昕、頭份鄭允柔、頭屋李怡臻、豐田黃琳媜。

6年級組：狀元獎：建國李妍萱、榜眼獎：中和鄭綺岳、照南黃妍昕；探花獎：建功謝侑宸、通霄李昕彤、照南林欣瑩；進士獎：山佳倪楷晴、山腳梁詩旻、啟文鄧翔碩、溪洲呂逸偉、照南黃若禎；秀才獎：大湖陳心慧、中正鍾沛瑩、內灣王鈺堯、六合林楷馨、羅幼晴、公館陳宥伊、 后庄詹羽芊、竹興吳家霈、卓蘭廖沛涵、東興羅翊云、南湖徐暄惠、建功林禹臻、後龍傅筠捷、新港洪晨恩、 福基黃詣宸。

7年級組：狀元獎：文林黃筠涵；榜眼獎：建臺陳宥彤、苑裡王芷芸；探花獎：公館徐子翔、君毅張庭榛、照南張臻羽；進士獎：君毅張秉豫、苑裡缶鼐．卡瓦斯、郭芷妍、黃芷芹、黃寶柔；秀才獎：三義李芸蓁、大西黃琦雁、公館魏于晴、君毅陳詠甯、魏子軒、明仁李佳柔、邱歆偉、潘怡岑、建國陳偲菲、苗栗許郁晨、苑裡周家妤、通霄蘇庭蓁、興華鄭恩忻、頭份王映涵、陳永瑄。

8年級組：狀元獎：公館黃詣翔；榜眼獎：建臺江沂庭、郭子妍；探花獎：君毅陳郁傑、建國劉雨芮、照南萬芳羽；進士獎：明仁江姵萱、彭采唯、苑裡周可涵、莊宛庭、新港賴奕縈；秀才獎：大湖李亞芯、公館丘鼎琦、黃妍希、竹南葉韋彤、君毅徐田蓁、蘇襄、建國洪菀嬪、致民朱紫均、苑裡張富順、照南劉育安、興華徐于媗、頭份宋哲綸、林侑亭、林禹卉、黃子庭。