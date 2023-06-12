無視國際和日本民間抗議聲浪，日本東京電力公司（TEPCO）在周一（12日）開始試運轉福島第一核電廠核廢水排海設備。

據日本福島當地媒體「TUF電視台」報導，東電公司於當地時間早上8時40分左右開始試運轉核廢水排海設備。東電公司稱，在試運轉中，將把淡水和海水混合，並通過排海隧道排放至福島第一核電廠周邊約一公里之外的海洋中。本次試運轉預計持續2周左右，以確認相關設備能否可靠運轉。

近日，日本多地漁業組織重申反對福島核廢水排海計劃。據日本放送協會（NHK）報導，日本經濟產業部長西村康稔上周六訪問宮城、福島、茨城3縣，與當地漁業團體交換意見，當地漁業組織負責人再次表達反對核廢水排海計劃。據報導，日本福島縣漁業協會聯合會會長野崎哲向西村康稔表示，將繼續堅持一直以來反對核廢水排海的立場。

另據日本時事通信社報導，茨城沿海地區漁業協會聯合會會長飛田正美表示，堅決反對核廢水排海計劃。排海計劃增加了漁民對未來的不安，引發當地對漁業能否存續的擔憂。