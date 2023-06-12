帆宣以代理銷售、工程設計、系統應用及研發製造四大事業群為核心，去年受惠各產業客戶訂單需求上升，帶動合併營收503.66億元、年增達46.17％，歸屬母公司稅後淨利22.1億元、年增達42.86％，每股盈餘（EPS）11.34元，全數改寫新高。

雖然半導體產業去年下半年起急遽降溫，帆宣2023年首季合併營收138.85億元，季減5.1％、年增達43.63％，創同期新高、歷史第三高。歸屬母公司稅後淨利4.55億元，雖季減13.43％、仍年增達23.63％，亦創同期新高，每股盈餘2.33元。

帆宣公布2023年5月自結合併營收44.75億元，較4月44.68億元微增0.15％、較去年同期36.07億元成長達24.05％，改寫同期新高。累計前5月合併營收228.29億元，較去年同期170.2億元成長達34.13％，續創同期新高。

展望後市，在總體經濟及半導體產業景氣預期放緩下，帆宣預估今年營運績效將力求維持穩定或小幅成長，並更致力專案經營及採購管理，以成本及費用控制來提升產業競爭力，未來將持續以穩定成長及獲利為營運目標。

法人指出，雖然半導體大廠下修或遞延資本支出，使設備產業今年營運動能面臨挑戰，但帆宣掌握晶圓代工龍頭新廠工程訂單，目前在手訂單維持逾600億元高檔水準，今年營運動能相對同業穩健，可望持穩去年高檔、有機會小幅成長再創高。