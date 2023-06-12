回顧上周盤價，豐興上周廢鋼、型鋼基價產品平盤；鋼筋基價則每公噸下跌600元，鋼筋中止連四周持平，而型鋼連四周持平。

本周廢鋼、鋼筋盤價回升，廢鋼收購價在每公噸1.05萬元，鋼筋價格每公噸為1.9萬元，型鋼基價則轉跌至每公噸2.63萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，國內主要參考之美國貨櫃廢鋼，雖然近期需求疲弱，但賣方成本支撐價格持穩，加上土耳其進場採購，美廢本周報價從每公噸355美元轉升至365美元，報價上漲10美元；日廢同樣回升，受到日本關東標上漲，帶動日本出口廢鋼順勢抬價，日本2H廢鋼本周從每公噸365美元升至375美元。美、日廢鋼雙雙跌轉揚，均每公噸上漲10美元。

澳洲鐵礦砂亦自每公噸106.55美元上漲至114.9美元，漲幅擴大。鐵礦砂在上周大陸各鋼品持續反彈，鐵礦砂反彈收在每公噸114.9美元，後勢力道是否穩定端看需求是否回升，仍有待觀察。