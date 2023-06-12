鍾沛君遭朱學恒性騷開記者會 朱立倫：她的確受到很多委屈 @ChinaTimes

國民黨台北市議員鍾沛君本月8日跳出來指控時事評論員朱學恒曾對其性騷，甚至強摟強吻，掀起輿論熱議，她今天下午也將召開記者會引發外界關注。對此，國民黨主席朱立倫今天說，對於任何性騷擾事件，對於受害者一定是表達最高的支持

朱立倫表示，對於任何性騷擾事件，對於受害者一定是表達最高的支持，尤其是加害者都已經道歉，表示這是事實，相信鍾沛君也的確受到很多委屈，她是國民黨優秀的同志，自己會對她表達最多的關懷與支持。

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