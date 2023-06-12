首場座談論述金僑的成功經驗與金門的投資環境，以及從故鄉變異鄉的心境轉變到返鄉尋根的心路歷程。(于家麒攝)

行政院政委張景森指出，不能只有看到僑親眼前的成功，必須從這些成功人士的背後學習他們奮鬥的過程與經驗。(于家麒攝)

馬來西亞丹斯里拿督陳成龍博士非常關心金門，經常慷慨解囊，捐贈或回饋，以表達對金門原鄉的感恩之情。(于家麒攝)

副縣長李文良(右)在座談會中請丹斯里拿督陳成龍(左)博士為金門的投資環境把脈。(于家麒攝)

馬來西亞華僑一行50餘人，在丹斯里拿督陳成龍博士帶領下，專程返回故鄉金門展開尋根之旅系列活動。今(12)日上午在行政院金馬聯合服務中心安排下在國立金門大學陳開蓉會議廳舉行「金馬高峰對談–從金門《落番》歷史到僑鄉的變遷」座談會，暢談金僑的成功經驗與金門的投資環境，以及從故鄉變異鄉的心境轉變到僑親返鄉尋根的心路歷程，讓現場100多名參加者獲益良多。

這場別開生面的高峰對談，是由行政院金馬聯合服務中心所主辦，國立金門大學協辦，現場嘉賓雲集，包括行政院政務委員張景森、金馬聯合服務中心執行長楊上德、金門縣副縣長李文良，金門大學副校長洪集輝、馬來西亞丹斯里拿督陳成龍博士及50多位金門華僑、台灣金門同鄉會總會創會總會長李台山、總會長楊維居及近20位旅台各金門同鄉會理事長與金大師生等100多人參加，共享一場難得的金門、馬來西亞間的鄉情交流盛宴。

「金馬高峰對談–從金門《落番》歷史到僑鄉的變遷」座談會緣起於著名的「落番」電影，今年適逢落番影片拍攝12周年，金門國家公園管理處於昨(11)日特舉辦該影片回顧放映活動，這部電影呈現馬來西亞金門華僑在異鄉困境中求生存之堅毅精神，藉由影片讓民眾認識金門僑鄉至海外之發展過程，讓外界瞭解金門美麗洋樓背後動人故事，也榮獲國內外多項大獎，更讓海外生根的金門僑親深受感動，

座談會共計進行4場次的對談及1場綜合座談，第一場次的對談，由政委張景森主持，副縣長李文良與丹斯里陳成龍進行對談，談論主題為「金僑成功經驗與金門投資環境」；第二場次由臺灣中文學會理事長陳益源主持，柔佛州金同厦會館張迎煌副會長與文史專家董群廉對談，以「從故鄉變異鄉的心境轉變到返鄉尋根」為主題。

至於第三場次，改由金門縣文化局呂坤和局長主持，邀請麻六甲金門會館吳友鏗副主席與文史專家黃振良老師對談，主題為「麻六甲的金門人與山海王」；第四場次則是由台灣師範大學國際與社會科學院長江柏煒主持，雪蘭莪金門會館陳良吉主席與金門大學人文社會學院長高瑞新對談，研討主題為「從估俚間到會館的功能」；活動最後為陳益源與唐振瑜主持綜合座談。

行政院政委張景森指出，金門是閩南地區重要的僑鄉，對於這群遠赴南洋謀生發展的移民者，多數是因為經濟因素，也有因戰亂因素被迫離開家鄉外出打拼，歷經艱辛；華僑在事業有成後非常關心金門，經常慷慨解囊，捐贈或回饋，以表達對金門原鄉的感恩之情，金門現在才有這麼多美麗的洋樓，例如金大陳成龍閱覽室就是由丹斯里拿督陳成龍所捐贈興建。

張景森說，我們不能只有看到他們眼前的成功，必須從這些成功人士的背後，學習到他們的成長、堅毅及努力奮鬥的過程，借重他們的經驗，促進金門的整體建設與發展，並且強化金門與馬來西亞鄉僑的團結。

副縣長李文良也在座談會中請丹斯里拿督陳成龍為金門投資環境把脈，並提出多項寶貴建言，把握疫情解封後的契機，共同促進金門的進步與發展。

至於其他座談會場次也都相當的精采，對談人熱烈的交換意見，讓很多鄉僑的年輕一輩及金大學子，聽及長輩到馬來西亞奮鬥的過程，透過對談人妮妮道來，格外有感觸，也加深了金門與大馬之間的情誼，最後由陳益源及唐振瑜主持綜合座談，為整場座談畫下圓滿句點。