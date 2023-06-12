Crispin Odey在上周六宣布要離開公司，但是否認了不當行為的指控。

該公司稱，Freddie Neave將全面接管Odey Europe公司和OEI Mac基金。James Hanbury將擔任LP Odey Opus基金的領導人。Oliver Kelton接管Odey Pan European基金。

在董事會決定最終基金經理人之前，Neaver將擔任Odey Swan基金臨時領導人。

自從出現不當性行為指控以來，高盛、摩根大通、摩根士丹利等華爾街大行開始審查或切斷與該公司的連繫。

金融時報周日也報導，Odey資產管理旗下的歐盟基金，在近日也討論限制投資人的撤資，作為公司緊急應變措施的一部分；該公司擔心在未來幾天將遭遇大量資金的外流。

英國的媒體率先在上周四報導該消息，指出有13名的女性提出了指控，稱創辦人Odey在過去25年間性侵或性騷擾她們。

Odey資產管理至今都沒有回應外界的相關提問。